Електронні направлення на ВЛК з’являться в “Резерв+” вже у січні

Електронні направлення на військово-лікарську комісію будуть доступні в додатку “Резерв+” вже в січні цього року.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, першим кроком стало закладання нормативної бази для видачі електронних направлень на проходження ВЛК для військовозобов’язаних.

“Наша мета — створити сучасну, прозору систему ВЛК, яка мінімізує корупційні ризики та бюрократичні перепони. Завдяки цифровізації цей процес стане значно зручнішим для кожного”, — зазначив міністр.

Також Умєров розповів, що триває робота над новими нормативними актами для подальшого спрощення процедури як для військовозобов’язаних, так і для військовослужбовців.

“Тепер ВЛК також будуть враховувати рішення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, які з 1 січня замінили МСЕК. Оновлені положення відповідають сучасним стандартам і потребам”, — додав він.