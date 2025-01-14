Політика

НАТО запускає місію з патрулювання Балтійського моря для захисту підводної інфраструктури
14 Січня 2025 18:37
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Війська Швеції патрулюють з повітря і моря регіон в Балтійському морі / Фото: Шведські збройні сили
Війська Швеції патрулюють з повітря і моря регіон в Балтійському морі / Фото: Шведські збройні сили

Країни НАТО запускають нову місію “Балтійський вартовий” (Baltic Sentry), спрямовану на посилення захисту критичної інфраструктури держав альянсу в Балтійському регіоні. Про старт операції генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив на саміті союзників по Балтійському морю в Гельсінкі.

У рамках місії будуть задіяні фрегати і морські патрульні літаки. За словами генсека, також розгорнуть невеликий флот військово-морських безпілотників.

“Капітани суден повинні розуміти, що потенційні загрози нашій інфраструктурі матимуть наслідки, включно з можливим висадженням на берег, конфіскацією судна та арештом”, – додав генсек НАТО.

Саміт відбувся на тлі серії інцидентів із пошкодженням підводної інфраструктури європейських країн у Балтійському морі, до яких причетні судна з тіньового флоту РФ, що перевозять російську нафту.


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