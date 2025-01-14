Суспільство

Норвегія розширила список безпечних областей України
14 Січня 2025 19:30
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Уряд Норвегії розширив перелік областей України, які тепер вважаються безпечними, це означає, що жителі цих регіонів не зможуть більше отримати колективний захист у Норвегії.

Зокрема, з 13 січня 2025 року безпечними стали ще вісім областей: Черкаська, Чернівецька, Хмельницька, Кіровоградська, Київська (область, не місто), Полтавська, Вінницька та Житомирська. Це на додачу до переліку шести західних областей, визнаних безпечними у вересні 2024 року, серед яких Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Волинська та Закарпатська.

Норвезьке управління імміграції пояснило, що ці регіони вважаються безпечними через те, що в них українська влада має повний або майже повний контроль, а вплив Росії мінімальний.

Водночас, в управлінні пообіцяли в індивідуальному порядку розглядати заявки навіть від жителів областей, які Норвегія вважає безпечними. Однак критерії для отримання індивідуального захисту будуть “набагато суворіші”, ніж для колективного – треба буде довести, що українська влада не змогла надати захист.

Ці зміни стосуються осіб, які подали заявку на захист з 13 січня 2025 року, а також тих, хто подавав заяви після 28 вересня 2024 року і досі не отримав відповіді.


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