Суспільство

Кабмін спростив бронювання через “Дію”
14 Січня 2025 19:46
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Кабмін дозволив підприємствам перебронювати працівників через портал “Дія” без обов’язкового очікування 72 години. Нововведення діятиме з 22 січня до 1 березня для компаній, які мають статус критично важливих.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, тепер роботодавці можуть завчасно подавати списки працівників для бронювання, уникаючи перерв між завершенням попереднього терміну та оформленням нового.

Процес подачі заяви в “Дії” залишається незмінним:

  • Зайдіть у кабінет громадянина та оберіть Подати заяву
  • Вкажіть дані кандидатів для бронювання
  • Підтвердьте, що зарплата працівника становить 20 000+
  • Перевірте заяву та підпишіть

До 28 лютого підприємства повинні оновити свій статус критичності, подавши відповідні документи до профільного державного органу (Мінекономіки, Мінагро, Міненерго, Мінцифри чи іншого).

Рекомендується перевіряти статус компанії та готувати списки працівників заздалегідь, щоб уникнути затримок.


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