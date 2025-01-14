Кримінал

Гауляйтера Запорізької області Балицького засудили до 15 років
14 Січня 2025 20:05
читать на русском →
Гауляйтер Євген Балицький / Скриншот з відео
Гауляйтер Євген Балицький / Скриншот з відео

Суд засудив гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна на користь держави.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, засудженого також позбавлено права протягом 15 років обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування чи інших структурах, пов’язаних із публічними послугами.

Прокурори довели, що після вторгнення РФ Балицький добровільно співпрацював із окупантами. Він обійняв посаду “голови Запорізької військово-цивільної адміністрації” на тимчасово окупованій території області та активно діяв на користь агресора.

Зокрема, гауляйтер співпрацював із російськими військовими, організовував ідеологічну пропаганду серед місцевого населення та поширював проросійські меседжі.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Січня 2025 21:26

Зеленський прокоментував новини про переведення фахівців Повітряних Сил у піхоту
14 Січня 2025 19:46

Кабмін спростив бронювання через “Дію”
14 Січня 2025 18:20

Зеленський опублікував нове відео допиту полоненого північнокорейського солдата
14 Січня 2025 18:02

“Метінвест” призупиняє роботу Покровської шахти
14 Січня 2025 17:40

Електронні направлення на ВЛК з’являться в “Резерв+” вже у січні
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
усі думки