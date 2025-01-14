Гауляйтера Запорізької області Балицького засудили до 15 років

Суд засудив гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна на користь держави.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, засудженого також позбавлено права протягом 15 років обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування чи інших структурах, пов’язаних із публічними послугами.

Прокурори довели, що після вторгнення РФ Балицький добровільно співпрацював із окупантами. Він обійняв посаду “голови Запорізької військово-цивільної адміністрації” на тимчасово окупованій території області та активно діяв на користь агресора.

Зокрема, гауляйтер співпрацював із російськими військовими, організовував ідеологічну пропаганду серед місцевого населення та поширював проросійські меседжі.