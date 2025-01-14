Кандидат Трампа на посаду глави Пентагону прокоментував війну в Україні

Кандидат на посаду міністра оборони США Піт Геґсет заявив, що прагне завершення війни в Україні на умовах, вигідних для українців.

Таку заяву він зробив під час слухань у комітеті Сенату у справах збройних сил, де розглядали його кандидатуру.

Один із сенаторів звернув увагу на те, що під час виступу Геґсет акцентував на важливості протидії Китаю, але не згадував про російську агресію. Це викликало занепокоєння щодо подальшої підтримки України з боку США.

У відповідь Геґсет зазначив, що це політичне рішення яке ухвалює президент і який за його словами “чітко дав зрозуміти”, що прагне закінчення війни.

“Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто хороші хлопці. Ми хочемо, щоб це було якомога вигідніше для українців, але ця війна має закінчитися”, — заявив Геґсет.

Новообраний президент США Дональд Трамп висунув Піта Геґсета, колишнього військового та телеведучого Fox News, на посаду міністра оборони. Геґсет служив в Афганістані та Іраку, проте його кандидатура викликає суперечки через відсутність досвіду керівництва.