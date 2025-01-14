Політика

Словацький школяр відмовився потиснути руку президенту через його політику щодо України (відео)
14 Січня 2025 20:47
читать на русском →
Сімон Оманік / Фото: Denník N
Сімон Оманік / Фото: Denník N

Словацький школяр відмовився потиснути руку президентові Петеру Пеллегріні через незгоду з його політичною позицією, зокрема щодо України.

Як повідомляє Denník N, інцидент стався 13 січня під час заходу в Президентському палаці, де нагороджували школярів, які здобули медалі на міжнародних олімпіадах.

Серед нагороджених був Сімон Оманік, який прийшов із жовто-блакитною стрічкою на піджаку. Потиснувши руку міністрові освіти Томашу Друкеру, він демонстративно відмовився потиснути руку президентові.

У коментарі виданню Denník N юнак пояснив свій вчинок: “Я категорично не згоден із президентом і вважаю його шахраєм і брехуном. Він спекулював на страхах людей, поширював антиукраїнські настрої і брехав про війну”.

Пеллегріні прокоментував ситуацію, зазначивши, що ставиться до цього з повагою, хоча, на його думку, виховання передбачає готовність подати руку навіть опонентам.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Січня 2025 21:26

Зеленський прокоментував новини про переведення фахівців Повітряних Сил у піхоту
14 Січня 2025 19:46

Кабмін спростив бронювання через “Дію”
14 Січня 2025 18:20

Зеленський опублікував нове відео допиту полоненого північнокорейського солдата
14 Січня 2025 18:02

“Метінвест” призупиняє роботу Покровської шахти
14 Січня 2025 17:40

Електронні направлення на ВЛК з’являться в “Резерв+” вже у січні
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
усі думки