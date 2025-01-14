Словацький школяр відмовився потиснути руку президенту через його політику щодо України (відео)

Словацький школяр відмовився потиснути руку президентові Петеру Пеллегріні через незгоду з його політичною позицією, зокрема щодо України.

Як повідомляє Denník N, інцидент стався 13 січня під час заходу в Президентському палаці, де нагороджували школярів, які здобули медалі на міжнародних олімпіадах.

Серед нагороджених був Сімон Оманік, який прийшов із жовто-блакитною стрічкою на піджаку. Потиснувши руку міністрові освіти Томашу Друкеру, він демонстративно відмовився потиснути руку президентові.

У коментарі виданню Denník N юнак пояснив свій вчинок: “Я категорично не згоден із президентом і вважаю його шахраєм і брехуном. Він спекулював на страхах людей, поширював антиукраїнські настрої і брехав про війну”.

Пеллегріні прокоментував ситуацію, зазначивши, що ставиться до цього з повагою, хоча, на його думку, виховання передбачає готовність подати руку навіть опонентам.