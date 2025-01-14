Суспільство

Діденко розповіла, якою буде погода 15 січня
14 Січня 2025 21:53
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Захід сонця у Києві / Фото: qt.photo/nstagram
Захід сонця у Києві / Фото: qt.photo/nstagram

У середу, 15 січня, погода в Україні буде переважно сонячною, хоча частину регіонів накриє мокрий сніг.

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, атмосферні фронти принесуть сніг до західних областей, а також частково зачеплять північ України.

Температура повітря вночі найнижчою буде на півдні — від -4 до -8 °C. У решті регіонів нічна температура становитиме -2…-6 °C.

“Протягом дня 15-го січня “мінуси” поступово розчинятимуться серед відлиги, хіба що в західних областях буде трохи свіжіше, 0,-3 градуси”, – зазначає синоптикиня.

У Києві вночі температура опуститься до -1…-3 °C, а вдень коливатиметься близько 0 °C.

“Вночі та вранці в столиці західний вітер буде рвучким – ідучи на роботу, не забудьте закутатись шаликом. Удень вітер стихне”, – додала Діденко.


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