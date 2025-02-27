Понад 1,5 млн “обмежено придатних” мають пройти ВЛК до 5 червня, – Генштаб

Понад 1,5 мільйона військовозобов’язаних, які були визнані “обмежено придатними”, мають пройти медичне переобстеження до 5 червня.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

“На сьогодні, відповідно до даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів орієнтовна кількість військовозобовʼязаних, які зобовʼязані пройти медичне переобстеження становить понад 1,5 мільйона осіб”, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі нагадали, що громадяни зобов’язані самостійно звернутися до територіальних центрів комплектування або відповідних уповноважених органів для отримання направлення на військово-лікарську комісію.

Це можна зробити особисто або через електронний кабінет призовника.