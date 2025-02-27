Суспільство

Понад 1,5 млн “обмежено придатних” мають пройти ВЛК до 5 червня, – Генштаб
27 Лютого 2025 15:29
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Черга на проходження ВЛК у місті Ковелі / Фото: Суспільне
Черга на проходження ВЛК у місті Ковелі / Фото: Суспільне

Понад 1,5 мільйона військовозобов’язаних, які були визнані “обмежено придатними”, мають пройти медичне переобстеження до 5 червня.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

“На сьогодні, відповідно до даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів орієнтовна кількість військовозобовʼязаних, які зобовʼязані пройти медичне переобстеження становить понад 1,5 мільйона осіб”, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі нагадали, що громадяни зобов’язані самостійно звернутися до територіальних центрів комплектування або відповідних уповноважених органів для отримання направлення на військово-лікарську комісію.

Це можна зробити особисто або через електронний кабінет призовника.


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