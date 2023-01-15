Помер грузинський співак і актор Вахтанг Кікабідзе

Грузинський кіноактор, естрадний співак, сценарист, кінорежисер, автор пісень, депутат парламенту нинішнього скликання Вахтанг (Буба) Кікабідзе помер на 84-му році життя.

Про це повідомив син його імпресаріо Раті Абзанідзе, інформує “Грузія онлайн“.

Відомо, що актор останнім часом хворів. Він перебував на постійному діалізі. Подробиць поки що не повідомляють.

Протягом багатьох років, а особливо з моменту початку війни в Україні та повномасштабного вторгнення, він доклав максимальних зусиль для підтримки України.

Вахтанг Кікабідзе народився 19 липня 1938 року у Тбілісі. У 1959-1965 роки навчався у Тбіліському державному університеті, а у 1961-1963 – в Інституті іноземних мов. З 1959 року – артист філармонії, а з 1967-го – соліст вокально-інструментального ансамблю «Орера». У ті ж роки Кікабідзе дебютував у кіно.