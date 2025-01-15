Польща виділяє 46 пакет військової допомоги для України

Польща надасть Україні 46-й пакет військової допомоги на суму понад 200 мільйонів євро.

Про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

“Ще одна, 46-та допомога вже готова. Найближчим часом розпочнуться поставки. Цього разу допомога на понад 200 мільйонів євро”, — зазначив Туск.

Деталі щодо складу пакета прем’єр залишив без уточнення, наголосивши: “Про це потрібно говорити якомога менше, а робити якомога більше”.

Раніше, 9 січня, під час засідання на Рамштайні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш представив дорожню карту для коаліції щодо створення бронетехніки для України та анонсував новий пакет допомоги для ЗСУ.