Політика

Польща виділяє 46 пакет військової допомоги для України
15 Січня 2025 18:10
Самохідні артилерійські установки KRAB / Фото: Міноборони Польщі
Самохідні артилерійські установки KRAB / Фото: Міноборони Польщі

Польща надасть Україні 46-й пакет військової допомоги на суму понад 200 мільйонів євро.

Про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

“Ще одна, 46-та допомога вже готова. Найближчим часом розпочнуться поставки. Цього разу допомога на понад 200 мільйонів євро”, — зазначив Туск.

Деталі щодо складу пакета прем’єр залишив без уточнення, наголосивши: “Про це потрібно говорити якомога менше, а робити якомога більше”.

Раніше, 9 січня, під час засідання на Рамштайні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш  представив дорожню карту для коаліції щодо створення бронетехніки для України та анонсував новий пакет допомоги для ЗСУ.


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