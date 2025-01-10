Умєров підбив підсумки 25-го засідання у форматі “Рамштайн”

Учора, 9 січня, відбулося засідання контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”. Міністр оборони України Рустем Умєров назвав цю зустріч “однією з найважливіших” та розповів про ключові досягнення засідання.

“Вдячний США та міністру оборони Ллойду Остіну за лідерство та зусилля, завдяки яким понад 50 країн світу об’єдналися для допомоги Україні у найскладніший момент. За майже три роки повномасштабної війни учасники “Рамштайну” задекларували понад 145 мільярдів доларів безпекової допомоги Україні. Це результат справжньої єдності вільного світу”, – зазначив Умєров.

Ключові досягнення 25-го засідання

Затвердження дорожніх карт розвитку українських Сил оборони до 2027 року, розроблених у рамках 8 Коаліцій спроможностей:

авіація;

ППО;

морські спроможності;

артилерія;

бронетехніка;

ІТ;

дрони;

розмінування.

Результати від партнерів

США : новий пакет допомоги на суму $500 млн, до якого увійдуть ракети для ППО, ракети класу “повітря-повітря” та обладнання для літаків F-16.

: новий пакет допомоги на суму $500 млн, до якого увійдуть ракети для ППО, ракети класу “повітря-повітря” та обладнання для літаків F-16. Канада : допомога на 440 млн канадських доларів, включаючи 100 млн на закупівлю української зброї за Данською моделлю.

: допомога на 440 млн канадських доларів, включаючи 100 млн на закупівлю української зброї за Данською моделлю. Велика Британія : разом із союзниками по НАТО передасть Україні 30 000 нових безпілотників на суму £45 млн. У проєкті беруть участь Данія, Нідерланди, Латвія та Швеція.

: разом із союзниками по НАТО передасть Україні 30 000 нових безпілотників на суму £45 млн. У проєкті беруть участь Данія, Нідерланди, Латвія та Швеція. Норвегія : 700 млн норвезьких крон для закупівлі дронів у рамках багатонаціональної ініціативи.

: 700 млн норвезьких крон для закупівлі дронів у рамках багатонаціональної ініціативи. Німеччина : у 2025 році передасть 6 систем ППО IRIS-T та найближчим часом надасть 50 ракет-перехоплювачів до цих систем.

: у 2025 році передасть 6 систем ППО IRIS-T та найближчим часом надасть 50 ракет-перехоплювачів до цих систем. Ісландія: профінансує виробництво української зброї в рамках “данської моделі” на суму 2 млн євро.

Військова стратегія на 2025 рік

Під час зустрічі українська сторона представила стратегію, яка базується на чотирьох ключових пріоритетах: