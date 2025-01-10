Політика

Умєров підбив підсумки 25-го засідання у форматі “Рамштайн”
10 Січня 2025 08:34
читать на русском →
25-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" / Фото: Міноборони України
25-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" / Фото: Міноборони України

Учора, 9 січня, відбулося засідання контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”. Міністр оборони України Рустем Умєров назвав цю зустріч “однією з найважливіших” та розповів про ключові досягнення засідання.

“Вдячний США та міністру оборони Ллойду Остіну за лідерство та зусилля, завдяки яким понад 50 країн світу об’єдналися для допомоги Україні у найскладніший момент. За майже три роки повномасштабної війни учасники “Рамштайну” задекларували понад 145 мільярдів доларів безпекової допомоги Україні. Це результат справжньої єдності вільного світу”, – зазначив Умєров.

Ключові досягнення 25-го засідання

Затвердження дорожніх карт розвитку українських Сил оборони до 2027 року, розроблених у рамках 8 Коаліцій спроможностей: 

  • авіація;
  • ППО;
  • морські спроможності;
  • артилерія;
  • бронетехніка;
  • ІТ;
  • дрони;
  • розмінування.

Результати від партнерів

  • США: новий пакет допомоги на суму $500 млн, до якого увійдуть ракети для ППО, ракети класу “повітря-повітря” та обладнання для літаків F-16.
  • Канада: допомога на 440 млн канадських доларів, включаючи 100 млн на закупівлю української зброї за Данською моделлю.
  • Велика Британія: разом із союзниками по НАТО передасть Україні 30 000 нових безпілотників на суму £45 млн. У проєкті беруть участь Данія, Нідерланди, Латвія та Швеція.
  • Норвегія: 700 млн норвезьких крон для закупівлі дронів у рамках багатонаціональної ініціативи.
  • Німеччина: у 2025 році передасть 6 систем ППО IRIS-T та найближчим часом надасть 50 ракет-перехоплювачів до цих систем.
  • Ісландія: профінансує виробництво української зброї в рамках “данської моделі” на суму 2 млн євро.

Військова стратегія на 2025 рік

Під час зустрічі українська сторона представила стратегію, яка базується на чотирьох ключових пріоритетах:

  • стабілізація лінії фронту;
  • зміцнення обороноздатності України;
  • посилення захисту неба та морських шляхів;
  • асиметрична відповідь на спроби агресора досягти переваги.

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Січня 2025 07:00

Трамп заявив, що Путін хоче зустрітися з ним і сторони ведуть підготовку до такої зустрічі
10 Січня 2025 09:22

Росіяни атакували Україну 72-ма безпілотниками: постраждала Чернігівщина та Київщина
10 Січня 2025 09:07

Нацполіція проводить масштабну операцію з викриття каналів переправлення чоловіків за кордон
10 Січня 2025 08:34

Умєров підбив підсумки 25-го засідання у форматі “Рамштайн”
10 Січня 2025 07:12

Під Санкт-Петербургом прогриміли вибухи та виникла пожежа
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки