Умєров підбив підсумки 25-го засідання у форматі “Рамштайн”

Учора, 9 січня, відбулося засідання контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”. Міністр оборони України Рустем Умєров назвав цю зустріч “однією з найважливіших” та розповів про ключові досягнення засідання.
“Вдячний США та міністру оборони Ллойду Остіну за лідерство та зусилля, завдяки яким понад 50 країн світу об’єдналися для допомоги Україні у найскладніший момент. За майже три роки повномасштабної війни учасники “Рамштайну” задекларували понад 145 мільярдів доларів безпекової допомоги Україні. Це результат справжньої єдності вільного світу”, – зазначив Умєров.
Ключові досягнення 25-го засідання
Затвердження дорожніх карт розвитку українських Сил оборони до 2027 року, розроблених у рамках 8 Коаліцій спроможностей:
- авіація;
- ППО;
- морські спроможності;
- артилерія;
- бронетехніка;
- ІТ;
- дрони;
- розмінування.
Результати від партнерів
- США: новий пакет допомоги на суму $500 млн, до якого увійдуть ракети для ППО, ракети класу “повітря-повітря” та обладнання для літаків F-16.
- Канада: допомога на 440 млн канадських доларів, включаючи 100 млн на закупівлю української зброї за Данською моделлю.
- Велика Британія: разом із союзниками по НАТО передасть Україні 30 000 нових безпілотників на суму £45 млн. У проєкті беруть участь Данія, Нідерланди, Латвія та Швеція.
- Норвегія: 700 млн норвезьких крон для закупівлі дронів у рамках багатонаціональної ініціативи.
- Німеччина: у 2025 році передасть 6 систем ППО IRIS-T та найближчим часом надасть 50 ракет-перехоплювачів до цих систем.
- Ісландія: профінансує виробництво української зброї в рамках “данської моделі” на суму 2 млн євро.
Військова стратегія на 2025 рік
Під час зустрічі українська сторона представила стратегію, яка базується на чотирьох ключових пріоритетах:
- стабілізація лінії фронту;
- зміцнення обороноздатності України;
- посилення захисту неба та морських шляхів;
- асиметрична відповідь на спроби агресора досягти переваги.