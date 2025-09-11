Польща стягує 40 тисяч військових до кордону із Білоруссю та РФ

Польща розгорне близько 40 тисяч військових на кордонах із Росією та Білоруссю у зв’язку з навчаннями “Захід-2025” та через інциденти із російськими дронами, які залетіли у польський повітряний простір.

Про це повідомляє польський телеканал TVP World.

Очікується, що в навчаннях “Захід-2025” візьмуть участь “десятки тисяч військовослужбовців”, що й спонукало Польщу розгорнути приблизно 40 тисяч своїх військових поблизу східного кордону.

“Польща готувалася до маневрів “Захід-2025” протягом багатьох місяців”, — заявив заступник міністра оборони Цезарій Томчик.