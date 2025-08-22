Польща почала депортувати українців після сутичок на концерті Макса Коржа

Польська влада розпочала депортацію українських громадян, затриманих під час заворушень, що сталися 9 серпня на Національному стадіоні у Варшаві під час концерту білоруського репера Макса Коржа.

Про це пише видання Wyborcza.

Серед депортованих — 18-річна дівчина з Дніпра, яка прибула до Польщі ще на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Їй заборонено в’їзд до країн Шенгенської зони на п’ять років. Формальною підставою для депортації вказано хуліганство.

За даними поліції, концерт переріс у масові сутички після того, як частина фанатів без квитків прорвалася на трибуни. У натовпі з’явилися прапори ОУН-УПА, а втручання охорони призвело до конфлікту.

У результаті було затримано 109 людей, з яких 63 мусять залишити територію Польщі. Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що влада жорстко реагуватиме на будь-які прояви хуліганства.