Польща депортує 57 українців після інциденту на концерті Макса Коржа у Варшаві

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що проти 63 осіб розпочато провадження щодо видворення з країни через інцидент на концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві.

Про це повідомляє TVN24.

Реклама

Реклама

За його словами, йдеться про заворушення, акти агресії та провокації, що сталися на Національному стадіоні. “Це були абсолютно непотрібні події, які вимагали швидкої реакції”, — зазначив Туск.

До переліку тих, кого планують видворити, увійшли 57 громадян України та шість — Білорусі. Вони мають залишити Польщу добровільно або примусово.

TVN24 зазначає, що під час суботнього концерту фанати перестрибували через бар’єри, щоб потрапити з трибун на поле, вступали в бійки з охороною та підпалювали сигнальні ракети. Додаткове обурення в польському суспільстві викликав прапор УПА, заборонений місцевим законодавством.