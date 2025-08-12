        Суспільство

        Польща депортує 57 українців після інциденту на концерті Макса Коржа у Варшаві

        Федір Олексієв
        12 Серпня 2025 15:39
        Прапор УПА на концерті Макса Коржа у Варшаві / Кадр з відео
        Прапор УПА на концерті Макса Коржа у Варшаві / Кадр з відео

        Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що проти 63 осіб розпочато провадження щодо видворення з країни через інцидент на концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві.

        Про це повідомляє TVN24.

        За його словами, йдеться про заворушення, акти агресії та провокації, що сталися на Національному стадіоні. “Це були абсолютно непотрібні події, які вимагали швидкої реакції”, — зазначив Туск.

        До переліку тих, кого планують видворити, увійшли 57 громадян України та шість — Білорусі. Вони мають залишити Польщу добровільно або примусово.

        TVN24 зазначає, що під час суботнього концерту фанати перестрибували через бар’єри, щоб потрапити з трибун на поле, вступали в бійки з охороною та підпалювали сигнальні ракети. Додаткове обурення в польському суспільстві викликав прапор УПА, заборонений місцевим законодавством.


