        Суспільство

        Польща депортувала 13 іноземців, затриманих на концерті Макса Коржа

        Федір Олексієв
        25 Серпня 2025 14:51
        читать на русском →
        Прапор УПА на концерті Макса Коржа у Варшаві / Кадр з відео
        Прапор УПА на концерті Макса Коржа у Варшаві / Кадр з відео

        Польща депортувала 13 іноземців, затриманих після концерту білоруського співака Макса Коржа, що відбувся 9 серпня на Національному стадіоні у Варшаві.

        Про це повідомив командувач Прикордонної служби Польщі генерал-майор Роберт Баган, пише Interia Wydarzenia.

        Реклама
        Реклама

        “Станом на сьогодні 13 іноземців, які становлять загрозу державній безпеці та громадському порядку, були примусово вислані”, — зазначив він.

        Загалом правоохоронці відібрали 63 іноземців для процедури депортації. З них 13 осіб вже депортували, десятеро виїхали добровільно. Ще 30 людей внесли до списку “небажаних” та до Шенгенської інформаційної системи, що забороняє їм в’їзд у країни ЄС.

        9 серпня білоруський співак Макс Корж виступив з концертом на Національному стадіоні у Варшаві. Ще до початку заходу деякі відвідувачі вирішили порушити правила, перестрибуючи через бар’єри на поле стадіону. Охорона намагалась їх зупинити.

        Також серед глядачів були помічені прапори ОУН-УПА, про що повідомив, зокрема, депутат від партії “Право і справедливість” Даріуш Матецький, заявивши, що поскаржиться в Окружну прокуратуру Варшави.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини