Польща депортувала 13 іноземців, затриманих на концерті Макса Коржа

Польща депортувала 13 іноземців, затриманих після концерту білоруського співака Макса Коржа, що відбувся 9 серпня на Національному стадіоні у Варшаві.

Про це повідомив командувач Прикордонної служби Польщі генерал-майор Роберт Баган, пише Interia Wydarzenia.

“Станом на сьогодні 13 іноземців, які становлять загрозу державній безпеці та громадському порядку, були примусово вислані”, — зазначив він.

Загалом правоохоронці відібрали 63 іноземців для процедури депортації. З них 13 осіб вже депортували, десятеро виїхали добровільно. Ще 30 людей внесли до списку “небажаних” та до Шенгенської інформаційної системи, що забороняє їм в’їзд у країни ЄС.

9 серпня білоруський співак Макс Корж виступив з концертом на Національному стадіоні у Варшаві. Ще до початку заходу деякі відвідувачі вирішили порушити правила, перестрибуючи через бар’єри на поле стадіону. Охорона намагалась їх зупинити.

Також серед глядачів були помічені прапори ОУН-УПА, про що повідомив, зокрема, депутат від партії “Право і справедливість” Даріуш Матецький, заявивши, що поскаржиться в Окружну прокуратуру Варшави.