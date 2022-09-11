Політика

ЗМІ: “референдум” (як і концерт газманова) на окупованих територіях відкладено на невизначений термін

11 Вересня 2022 15:33
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Російська влада перенесла “на невизначений термін” “референдуми” про приєднання до Росії так званих “ДНР” та “ЛНР”, а також територій, окупованих після початку повномасштабного вторгнення. Про це пише “Медуза” з посиланням на два джерела, близькі до Кремля.

За словами співрозмовників видання, причина цього рішення – успішний контрнаступ українських військ на Харківському напрямку.

При цьому російські політтехнологи, які мали готувати “референдуми”, нібито вже виїхали з Харківської та Запорізької областей, вони залишаються лише на Херсонщині.

Раніше як ймовірною датою проведення так званих референдумів називали 11 вересня – Єдиний день голосування в Росії.


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