Політика

Заступник генпрокурора Симоненко після відпочинку в Іспанії написав заяву про звільнення, – ЗМІ

24 Січня 2023 07:20
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прокуратура

Заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який у кінці 2022 року їздив у відпустку в Іспанію, написав заяву про звільнення з посади.

Про це повідомляє УП.

Після того, як про відпочинок Симоненка стало відомо публічно, його попросили написати заяву на звільнення.

За словами джерел УП, заступник генпрокурора уже написав відповідну заяву.

Симоненко їздив на 10 днів святкувати Новий рік з родиною до Марбельї, використавши автівку бізнесмена Григорія Козловського.

Джерела УП також повідомили, що це не єдине кадрове рішення після гучних корупційних скандалів минулого та початку цього тижня.


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