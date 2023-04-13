Політика

Залужний зустрівся з головою штабу збройних сил Франції

13 Квітня 2023 17:23
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Залужний

В Україні прибув начальник об‘єднаного штабу Збройних сил Франції, генерал армії Тьєрі Бюркар, з ним вже зустрівся головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Був радий вперше вітати в Україні начальника об‘єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генерала армії Тьєрі Бюркара. Це чіткий сигнал підтримки української армії з боку французьких колег у війні проти агресора”, – повідомив Залужний.

За словами головнокомандувача, він провів з французьким топгенералом змістовні перемовини, ознайомив того із ситуацією на фронті.

У ході перемовин Залужний також детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16.

Сторони домовились підтримувати співпрацю та діалог, ЗСУ готові ділитись бойовим досвідом з французами.


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