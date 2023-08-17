Залужний провів розмову з Міллі: обговорили потреби ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів чергову телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Головнокомандувач ЗСУ під час переговорів розповів про оперативну обстановку на фронті та українські плани на найближчу, середньострокову та більш віддалену перспективи.

Також Залужний детально поінформував генерала Міллі про плани та ймовірні дії російських окупантів.

Український та американський військові чиновники обговорили актуальну потребу українського війська в снарядах, озброєнні, засобах розмінування, ППО, системах РЕБ.

“Подякував союзникам за вже надану матеріально-технічну допомогу. Продовжуємо консолідувати зусилля, щоб перемогти агресора”, – заявив Залужний.