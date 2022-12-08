Залужний обговорив із начальником Об’єднаного штабу ЗС Франції ситуацію на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив із керівником Об’єднаного штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркаром ситуацію на фронті, наголосив, що масоване застосування РФ ракет по цивільних об’єктах актуалізує питання посилення протиповітряної оборони України.

“Поспілкувався телефоном з начальником Об’єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром. Обговорили ситуацію на фронті російсько-української війни. Наголосив на масованому застосуванні противником ракет та безпілотників по цивільних об’єктах, що беззаперечно актуалізує питання посилення протиповітряної оборони України”, – наголосив він у телеграм-каналі.

Також Залужний подякував французькому колезі та всьому народу Франції за підтримку та військову допомогу.