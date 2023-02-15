Політика

Європарламент закликав Грузію помилувати та звільнити Саакашвілі

15 Лютого 2023 20:53
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саакашвілі

Європейський парламент ухвалив резолюцію: депутати закликали уряд Грузії помилувати та звільнити експрезидента Міхеїла Саакашвілі.

Про це поінформувала пресслужба Європарламенту.

15 лютого Європарламент оприлюднив резолюцію, згідно з якою депутати висловили стурбованість станом здоров’я експрезидента Грузії та закликали дозволити Міхеїлу Саакашвілі пройти лікування закордоном.

“У резолюції, ухваленій у середу, парламент висловлює серйозну стурбованість погіршенням стану здоров’я колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який перебуває під вартою на батьківщині з жовтня 2021 року. Відзначаючи повідомлення про його різку втрату ваги та припущення, що він міг постраждати від отруєння важкими металами під час ув’язнення, депутати Європарламенту закликають грузинську владу звільнити пана Саакашвілі та дозволити йому отримати належне лікування закордоном”.

Депутати, зокрема, нагадали грузинській владі, що вона зобов’язана забезпечити здоров’я та добробут Міхеїла Саакашвілі, забезпечити йому належне медичне лікування та поважати

його основні права та особисту гідність відповідно до конституції країни й міжнародних зобов’язань.

Текст ухвалено 577 голосами за, 33 проти та 26 утрималися.


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