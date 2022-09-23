Восьмий пакет санкцій ЄС передбачає обмеження ціни на російську нафту, — Financial Times

Восьмий пакет санкцій Європейського Союзу, у відповідь на мобілізацію в Росії та проведення псевдореферендумів, включатиме стелю цін на російську нафту і стосуватиметься IT-сфери та кібербезпеки, пише Financial Times із посиланням на власні джерела.

Як повідомило видання, санкції будуть запропоновані до розгляду після зустрічей офіційних осіб Єврокомісії з представниками країн-членів ЄС, які розпочинаються вже сьогодні, 23 вересня.

У черговому санкційному пакеті буде прописано додаткові списки росіян, які підпадають під обмеження, а також заходи проти програмного забезпечення.

За даними Financial Times, найбільш радикально налаштовані члени ЄС — Польща, Латвія, Литва та Естонія. Вони хочуть позбавити доступу до SWIFT ще більше російських банків, а також наполягають на введенні заборони на імпорт алмазів. Крім того, політики цих держав закликають запровадити обмеження і проти Білорусі. Однак європейські чиновники зазначили, що за деякими амбітними ідеями угоди буде досягти складно.