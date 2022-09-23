Політика

Восьмий пакет санкцій ЄС передбачає обмеження ціни на російську нафту, — Financial Times

23 Вересня 2022 13:45
23

Восьмий пакет санкцій Європейського Союзу, у відповідь на мобілізацію в Росії та проведення псевдореферендумів, включатиме стелю цін на російську нафту і стосуватиметься IT-сфери та кібербезпеки, пише Financial Times із посиланням на власні джерела.

Як повідомило видання, санкції будуть запропоновані до розгляду після зустрічей офіційних осіб Єврокомісії з представниками країн-членів ЄС, які розпочинаються вже сьогодні, 23 вересня.

У черговому санкційному пакеті буде прописано додаткові списки росіян, які підпадають під обмеження, а також заходи проти програмного забезпечення.

За даними Financial Times, найбільш радикально налаштовані члени ЄС — Польща, Латвія, Литва та Естонія. Вони хочуть позбавити доступу до SWIFT ще більше російських банків, а також наполягають на введенні заборони на імпорт алмазів. Крім того, політики цих держав закликають запровадити обмеження і проти Білорусі. Однак європейські чиновники зазначили, що за деякими амбітними ідеями угоди буде досягти складно.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
Сергій ПРИТУЛА

Мобілізація росіян. Що далі?
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Горький Изюм
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін хоче воювати
усі думки
ТОП-новини
23 Вересня 2022 13:57
117

Соціологи розповіли, скільки людей на сході та півдні підтримують приєднання до росії
23 Вересня 2022 14:47
22

Washington Post: США попереджали Росію про тяжкі наслідки застосування ядерної зброї
23 Вересня 2022 11:32
67

Німеччина передала Україні ще 6 “зеніток” Gepard
23 Вересня 2022 11:17
86

Потрібно вправити мозок керівництву РФ, щоб завершити війну раніше, ніж закінчаться російські мобілізовані, – Зеленський
23 Вересня 2022 10:52
112

Суд дозволив затримати двох міністрів часів Януковича, які готували “Харківські угоди”
Останні новини
усі новини