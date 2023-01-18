В Європарламенті закликали канцлера Німеччини передати Україні танки Leopard 2

Депутати Європарламенту закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца «без зволікань» передати Україні танки Leopard 2 та протиповітряну оборону нового покоління.

Про це йдеться в щорічному звіті про реалізацію Спільної політики безпеки та оборони (CSDP) за 2022 рік, що була ухвалена 18 січня, пишуть на сайті Європарламенту.

Євродепутати наголошують, що Україна захищає свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів і терміново потребує військової допомоги та важкого озброєння для перемоги у війні.

Крім того, у звіті вітаються нові ініціативи ЄС щодо посилення європейської безпеки та оборони, зокрема Версальська декларація, Стратегічний компас, Спільне повідомлення про прогалини в інвестиціях в оборону та пропозицію Єврокомісії щодо регламенту заохочення спільних закупівель (EDIRPA).

Депутати Європарламенту наполягають, щоб держави-члени ЄС продовжили розвивати кіберзахист і налагоджувати партнерства в сфері безпеки й оборони з однодумцями по всьому світу.