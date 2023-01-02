В Ізраїлі заявили, що в їхньому підході до війни в Україні «відбудуться певні зміни»

Новий міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що в підході Тель-Авіву до російсько-української війни відбудуться певні зміни.

Як повідомляє The Times of Israel, про це він сказав під час свого першого виступу.

За словами міністра, в питанні російсько-української війни Ізраїль «точно робитиме одне — менше говоритиме публічно».

Під час свого вступного виступу Коен відмовився коментувати запит Києва на оборонне озброєння від Ізраїлю, проте зазначив, що гуманітарну допомогу Україні буде продовжено.

Після церемонії зустрічі в МЗС новий міністр поговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Вони обговорили зокрема спільну діяльність із запобігання ядерної зброї з Ірану. Коен наголосив, що стратегічні відносини зі США є пріоритетними для Ізраїлю.

Також він повідомив, що 3 січня матиме телефонну розмову зі своїм російським колегою сергієм лавровим. Про майбутні дзвінки з українськими посадовцями Коен не згадав.

Хоча Ізраїль надав Україні гуманітарну допомогу й деяке нелетальне обладнання, як-от шоломи та бронежилети, українські чиновники неодноразово безуспішно просили передати засоби ППО. Відмову передавати Києву летальну зброю в Ізраїлі пояснювали «експлуатаційними обмеженнями та безліччю оперативних міркувань».