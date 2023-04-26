Політика

В Білому домі відреагували на переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна

26 Квітня 2023 17:22
24
читать на русском →
сша, китай

Білий дім вітає переговори між президентом України Володимиром Зеленським й китайським лідером Сі Цзіньпіном. Однак, невідомо, чи призведе це до просування до миру.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише CNN.

“Ми вітаємо новину про телефонну розмову між президентом Сі та президентом Зеленським. Ми вважаємо, що це добре. Ми вже давно говорили про те, що вважаємо важливим для президента Сі та офіційних осіб КНР почути українську точку зору на це незаконне та неспровоковане вторгнення Росії. Чи призведе це до якогось значущого мирного руху, плану або пропозиції, я не думаю, що ми знаємо це прямо зараз”, – заявив журналістам Кірбі.

Відповідаючи на питання, чи зможе Китай допомогти в укладанні мирної угоди, Кірбі відповів, що це має бути на умовах України, оскільки в інакшому випадку вона не буде “стійкою або надійною, якщо українці і президент Зеленський особисто не будуть інвестувати в неї і не підтримуватимуть її”.

Зокрема Кірбі відзначив, що Білий дім не знав заздалегідь про переговори президента України та лідера Китаю.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Квітня 2023 14:33
147

Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном
26 Квітня 2023 17:45
0

Проти України наразі воюють близько 48 бригад та до 370 тис. військових РФ, – Military Media Center
26 Квітня 2023 16:48
29

Китай направив до України Лі Хуея. Він був послом у Росії
26 Квітня 2023 16:12
15

Україна повернула з російського полону ще 44 полонених
26 Квітня 2023 15:51
37

Павло Рябікін призначений послом України у Китаї
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
усі думки