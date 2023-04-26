В Білому домі відреагували на переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна

Білий дім вітає переговори між президентом України Володимиром Зеленським й китайським лідером Сі Цзіньпіном. Однак, невідомо, чи призведе це до просування до миру.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише CNN.

“Ми вітаємо новину про телефонну розмову між президентом Сі та президентом Зеленським. Ми вважаємо, що це добре. Ми вже давно говорили про те, що вважаємо важливим для президента Сі та офіційних осіб КНР почути українську точку зору на це незаконне та неспровоковане вторгнення Росії. Чи призведе це до якогось значущого мирного руху, плану або пропозиції, я не думаю, що ми знаємо це прямо зараз”, – заявив журналістам Кірбі.

Відповідаючи на питання, чи зможе Китай допомогти в укладанні мирної угоди, Кірбі відповів, що це має бути на умовах України, оскільки в інакшому випадку вона не буде “стійкою або надійною, якщо українці і президент Зеленський особисто не будуть інвестувати в неї і не підтримуватимуть її”.

Зокрема Кірбі відзначив, що Білий дім не знав заздалегідь про переговори президента України та лідера Китаю.