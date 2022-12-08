Політика

Уряд Словаччини схвалив новий пакет військової допомоги Україні

8 Грудня 2022 16:20
21
Словаччина, допомога

Уряд Словаччини учора схвалив новий пакет військової допомоги Україні, який включає боєприпаси, у тому числі великого калібру, теплі речі для військових та інше спорядження.

Про це заявив міністр закордонних справ Растіслав Качер на спільній із українським колегою Дмитром Кулебою пресконференції в Києві.

“Ми і далі підтримуватимемо вас практично у вашій боротьбі. Учора наш уряд схвалив новий пакет оборонної допомоги – це боєприпаси, у тому числі великі калібри для винищувачів, теплі речі, інше спорядження”, – сказав Качер.

Він додав, що Словаччина продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні і зробить усе, щоб українцям було легше пережити зиму, тому що це “найжахливіша війна, яка викликає огиду в людей”.

“росія намагається принизити людей злиднями, зробити їхнє життя нестерпним, щоб між вами почався розбрат. Але цього ніколи не станеться”, – переконаний глава МЗС Словаччини.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Грудня 2022 15:16
67

СБУ знайшла у храмах МП російські паспорти, викрадені ікони та прапор “Новоросії”
8 Грудня 2022 15:01
88

Путін зазнав поразки на всіх напрямках, – Міллі
8 Грудня 2022 13:55
97

ЗСУ прийняли на озброєння нову цифрову систему управління військами
8 Грудня 2022 12:42
198

В Луганську область прибули частини елітної 1-ї танкової армії РФ
8 Грудня 2022 12:19
56

Боррель визнав наявність проблем із обороноздатністю ЄС
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Американские 600 это украинская 1000, а хитрая тварь это тоже тварь
Александр КИРШ

Наша европейская Сестра
Александр КИРШ

Россия альтернативная: меньше Ватикана, но с большой буквы
Віталій ПОРТНИКОВ

Соглашайтесь на Гаагу
Юрій БУТУСОВ

Втрати у війні
Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
усі думки