Україні потрібно “істотно більше” зброї, у війні настав переломний момент, – Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг повторив заклик збільшити постачання зброї до України в, за його словами, поворотний момент російської повномасштабної агресії.

Як повідомляє “Європейська правда“, таке Столтенберг сказав в інтерв’ю агенції Reuters на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

“Це переломний момент у війні і необхідність значного збільшення підтримки України. Якщо ми хочемо досягти мирного рішення шляхом переговорів завтра, ми повинні надати більше зброї сьогодні”, – пояснив він.

Генсек НАТО також підтвердив, що між країнами Альянсу тривають консультації щодо надання Україні танків. Водночас він привітав рішення Британії відправити Києву свої танки Challenger 2.

За словами Столтенберга, Україна потребує більше систем протиповітряної оборони й бронетехніки, а також боєприпасів, запасних частин і можливостей технічного обслуговування, щоб гарантувати, що наявне озброєння продовжує функціонувати.

Він сказав, що ситуація на фронтах бойових дій стабілізувалася протягом останніх тижнів, але тривалі запеклі бої в місті Бахмут на сході продемонстрували важливість надання більшої кількості озброєння для підтримки України.

“Президент (Росії Владімір) Путін не демонструє жодних ознак готовності до миру, тож він має усвідомити, що не може перемогти на полі бою”, – додав Столтенберг.