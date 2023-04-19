Україна запросить екстрену допомогу з ППО на Рамштайні у п’ятницю – FT

Під час зустрічі з союзниками у форматі Рамштайн 21 квітня Україна попросить про термінову передачу зенітних ракет до систем ППО, побоюючись, що через «гострий дефіцит» Росія може розпочати широкомасштабні повітряні атаки.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на три джерела.

Обізнані про підготовку до зустрічі співрозмовники видання заявили, що Київ проситиме у партнерів поповнити «свої запаси, що зменшуються». Як пише газета, західні союзники остерігаються, що без достатньої протиповітряної оборони запланований проти російських окупантів контрнаступ «може зірватися».

«Протиповітряна оборона ближнього радіусу дії тема, яку українці підіймають усе частіше. Якщо вони виснажать їх усі, це відкриє простір для військово-повітряних сил [Росії]», — заявило одне з джерел FT.

За словами співрозмовників, якщо Росія зможе діставати вглиб України некерованими авібомбами, скидаючи їх із літаків, то «буде біда» і такий сценарій має «похмурий вигляд».