Політика

Україна має бути готовою до вступу в Євросоюз через два роки, – Шмигаль

9 Травня 2023 19:44
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Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки. Країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Ми ставимо амбітні цілі: бути готовими до вступу в Євросоюз через два роки. Завдання складне й комплексне. Зараз проводимо аналіз 29 тисяч правових документів ЄС, які повинні стати частиною нашого законодавства. Цього року розраховуємо отримати політичне рішення від Європейського Союзу про початок перемовин щодо вступу”, – сказав він.

Разом з цим Україна продовжує інтеграцію у внутрішній ринок ЄС. Так, вже вдалося домовитися про продовження “транспортного” та “економічного” безвізів з ЄС ще на один рік.


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