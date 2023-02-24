Україна денонсувала останню угоду з Росією щодо Азовського моря

Україна припинила дію договору з Росією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки від 2003 року. За це рішення проголосували в п’ятницю 303 депутати Верховної Ради, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Угода була підписана 24 грудня 2003 року в Керчі та ратифікована парламентом 20 квітня 2004 року.

За угодою, Азовське море та Керченська протока вважалися внутрішніми водами двох країн, договір гарантував свободу судноплавства їхнім торговельним суднам та військовим кораблям.

Проте Росія в односторонньому порядку порушила норми й принципи договору, здійснивши збройну агресію проти України та незаконну анексію частини її території.

Після денонсації договору Україна зможе визначити ширину свого територіального моря в Азовському морі та Керченській протоці відповідно до приписів Конвенції ООН з морського права.