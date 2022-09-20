Політика

У Росії пропонують давати до 10 років колонії за здачу в полон та відмову від участі у бойових діях

20 Вересня 2022 12:56
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Наразі за відмову від участі у бойових діях відповідальності немає.

Про це пише пропагандистське видання РИА Новости.

“Внесені до Держдуми поправки пропонують давати від 2 до 3 років колонії за відмову від участі у бойових діях, а якщо він спричинив тяжкі наслідки – від 3 до 10 років”, – йдеться в повідомленні.

Наразі невиконання підлеглим наказу начальника на військовій службі карається строками до 2 років, а з тяжкими наслідками – до 5, окремого покарання за відмову від участі воювати не передбачено.

Також до Держдуми РФ внесено поправки про покарання до 10 років колонії за дезертирство (зараз за нього дають 7 років) або неявку контрактника чи призовника на службу тривалістю понад місяць “у період мобілізації або воєнного стану, у воєнний час або в умовах збройного конфлікту або ведення бойових дій”.

Також російські депутати та сенатори пропонують ввести до Кримінального кодексу поняття “мобілізація”, “воєнний стан”, “воєнний час”, “збройний конфлікт”. Пропонується вважати обтяжливою обставиною дії, вчинені не тільки в умовах збройного конфлікту чи військових дій, а й “під час мобілізації, воєнного стану та у воєнний час”.

Водночас добровільна здача в полон (ст. 352.1) за відсутності ознак держзради каратиметься позбавленням волі на строк до 10 років.

Мародерство із погрозою вбивством (ст. 356.1) каратиметься позбавленням волі на строк до 15 років. Умисне знищення чи пошкодження військового майна загрожує відповідальністю до 10 років позбавлення волі.


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