У РФ визнали втрату контролю над одним із сіл Бєлгородської області

Губернатор російської Бєлгородької області В’ячеслав Гладков заявив, що представники регіональної влади “не можуть увійти” до села Нова Таволжанка.

“Сьогодні ми поки що туди увійти не можемо, знаючи, що там знаходилося близько 100 осіб за доповіддю глави округу, але обстріли останніх двох днів нам не дозволяють уточнити інформацію. Сподіваюся, щойно ситуація зміниться, ми зможемо повернутися до того, щоб переконати людей залишити населений пункт”, – заявив Гладков.

Однак він не уточнив, через що російська влада “не може” увійти на територію села.