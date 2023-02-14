У повітряному просторі Румунії шукали повітряну кулю

У повітряному просторі Румунії на висоті помітили невідомий об’єкт, схожий на повітряну кулю. На його пошуки надсилали два винищувачі МіГ-21 LanceR.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Румунії.

Система повітряного спостереження ВПС Румунії зафіксувала об’єкт близько 12:30 14 лютого на висоті приблизно 11 тисяч метрів на південному сході країни.

У Міноборони Румунії зазначили, що влада застосувала всі стандартні процедури з моменту виявлення об’єкта. Приблизно о 12:40 у район спрямували два літаки МіГ-21 LanceR румунських ВПС зі складу бойової служби повітряної поліції під командуванням НАТО.

Однак екіпажі не підтвердили наявність повітряної цілі ані візуально, ані на бортових радарах. Літаки перебували в районі ще близько 30 хвилин для повного з’ясування ситуації, після чого повернулися на авіабазу у Фетешть.