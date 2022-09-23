У МАГАТЕ пообіцяли збільшити кількість своїх представників на Запорізькій АЕС, — Шмигаль

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі пообіцяв збільшити кількість представників агентства на Запорізькій атомній електростанції.

Про це журналістам заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає «Укрінформ».

Шмигаль сказав, що мав «плідну зустріч щодо ядерної безпеки» за участю президента Франції Еммануеля Макрона, міністрів закордонних справ Німеччини та Великої Британії, представника ЄС Жозепа Борреля, гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

«Ми обговорили подальші кроки щодо безпеки на ЗАЕС та її демілітаризації. Ми чекаємо наступних дій від МАГАТЕ, підтримки з боку міжнародних партнерів, аби ми всі могли видихнути й більше не були об’єктами ядерного терору з боку рф», — заявив він.

За словами Шмигаля, західні партнери також вражені обстрілами росією Південноукраїнської атомної електростанції.

Під час зустрічі Гроссі запевнив, що збільшить кількість представників МАГАТЕ на ЗАЕС, сказав Шмигаль, нагадавши, що зараз їх лише двоє.

«Вони пильнують технічні параметри роботи станції, радіаційного рівня», — сказав Шмигаль про представників МАГАТЕ на ЗАЕС. Водночас Гроссі, за словами прем’єра, не уточнив, яку кількість фахівців додатково направить на станцію.

Прем’єр-міністр розповів, що на зустрічі обговорювали питання демілітаризації станції, міста Енергодар і 30-кілометрової зони навколо АЕС.

«Поки що рф продовжує терор і як терорист не хоче відмовлятися від можливості тероризувати Україну та світ. Подивимося, чи спрацює міжнародний тиск на росію, щоб усе-таки зняти цю небезпеку», — зауважив Шмигаль.