Політика

У Броварах під час засідання виконкому присутнім чоловікам і меру вручили повістки

31 Січня 2023 15:03
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мобілізація

Під час засідання виконкому міської ради Броварів 31 січня, всім присутнім чоловікам та міському голові Ігорю Сапожку вручили повістки. Загалом їх отримало 9 осіб.

Про це повідомляє “Трибуна – Бровари“.

Повістки вручив заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григорьянц. Зазначається, що повістки мають отримати ще 98 чоловіків із Броварської ОТГ

Ті, хто отримав повістки, мають з’явитися у військкомат для уточнення облікових даних і проходження військово – лікарської комісії.


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