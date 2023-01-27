У Білому домі не виключають постачання Україні винищувачів F-16

У Білому домі заявили, що США будуть «дуже обережно» обговорювати ідею постачання винищувачів Україні з Києвом та його союзниками.

Про це в ефірі телеканалу MSNBC сказав заступник радника Білого дому з питань національної безпеки Джон Файнер, повідомляє Reuters.

“Ми не виключали будь-які конкретні системи. Ми намагалися адаптувати нашу допомогу до тієї фази боротьби, в якій перебувають українці”, — сказав Файнер, коментуючи питання щодо надання Україні американських винищувачів F-16.

Напередодні видання Politico повідомляло, що європейські країни обговорюють постачання винищувачів України після рішення передати танки, але деякі країни НАТО побоюються можливої ескалації.