США завтра оголосять про пакет допомоги Україні з касетними боєприпасами – ЗМІ

Сполучені Штати Америки у п’ятницю, 7 липня, оголосять новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть касетні боєприпаси.

Про це повідомляє Reuters.

За словами американських чиновників, очікується, що завтра буде оголошено про пакет допомоги, який включає касетні боєприпаси калібру 155-мм.

У Білому домі заявили, що надсилання касетних боєприпасів в Україну “активно розглядається”, але наразі не мають жодних заяв.

У пакеті допомоги, вартість якого, значно перевищує 500 мільйонів доларів, Україна отримає боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, бойових машин Bradley і бронетранспортерів Stryker.

Однак, за словами чиновників, пакет все ще обговорюється і може змінитися.