США та союзники забезпечуватимуть ЗСУ озброєннями та боєприпасами весь 2023 рік, — Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що США та інші союзники забезпечуватимуть Збройні Сили України весь 2023 рік.

Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, оборонна промисловість США та інших країн вже працює на допомогу Силам оборони України — ВПК союзників є однією з головних тем кожної зустрічі у форматі “Рамштайн”.

Він зазначив, що вже відбулися замовлення для заводів у США, Німеччині, Франції, Словаччині, Чехії, Румунії та інших країнах, які працюють над забезпеченням України.

“Я скажу відверто, що на наступний рік укладено безліч контрактів на постачання озброєнь та амуніції, протягом усього 2023 року на нас чекають стабільні постачання, щоб забезпечити наш опір і здатність перемагати”, — заявив міністр.