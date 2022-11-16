Політика

США сьогодні збирають сьомий “Рамштайн” для військової допомоги Україні

16 Листопада 2022 08:28
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зброя

Контактна група з питань оборони України сьогодні, 16 листопада, проведе сьому зустріч у форматі «Рамштайн».

Про це напередодні повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

«Міністр оборони Остін і глава Об’єднаного Комітету начальників штабів Міллі очолять сьому зустріч Контактної групи з питань оборони України», – наголосив офіційний представник оборонного відомства США.

Зустріч проводитиметься у віртуальному форматі та модеруватиметься з Пентагону, додав він.

Це, за словами Райдера, дасть змогу «обговорити поточні зусилля щодо забезпечення України засобами, яких вона потребує для захисту власного суверенітету від подальшої агресії рф».


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