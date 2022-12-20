Політика

США передадуть Україні засоби високоточного наведення авіабомб у новому пакеті допомоги, – CNN

20 Грудня 2022 20:51
15
зброя, сша

У межах нового пакета військової допомоги Україні Сполучені Штати мають намір передати електронне обладнання, яке може перетворити некеровані авіаційні боєприпаси в “розумні бомби”, які забезпечують високий ступінь точності наведення.

Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на кількох американських чиновників.

Згадані електронні засоби поєднують системи навігації й глобального позиціонування і можуть бути прилаштовані до бомб різної ваги і розмірів для створення так званих об’єднаних боєприпасів прямого удару (JDAM).

Високоточні бомби можуть допомогти Україні атакувати лінії оборони російських сил або інші великі цілі. “Розумні бомби” зможуть уражати цілі на відстані близько 24 кілометрів – тобто не вглиб території Росії, підкреслює CNN.

Джерела каналу не уточнили, скільки комплектів електронного обладнання і який саме тип JDAM отримає Україна, та зазначили, що новий пакет американської військової допомоги очікується вже цього тижня.

CNN зауважує, що українській авіації потрібно буде знайти спосіб запускати JDAM із застарілих літаків радянських часів, як це було у випадку протирадіаційних ракет HARM американського виробництва.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Грудня 2022 19:04
59

Росія продовжує перекидання мобілізованих і техніки з Далекого Сходу, – Генштаб ЗСУ
20 Грудня 2022 20:26
43

Росія хоче до Нового року залишити Україну без світла, – Шмигаль
20 Грудня 2022 18:48
118

Синод УПЦ МП хоче від Зеленського скасування санкцій та вибачень від «Кварталу 95»
20 Грудня 2022 18:24
98

У Росії існують протиріччя щодо нового наступу, – Держдеп США
20 Грудня 2022 17:24
42

Україна стала країною року за версією журналу The Economist
Останні новини
усі новини

Думки

комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
усі думки