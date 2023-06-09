США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,1 млрд

Сполучені Штати Америки надають черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість перевищує 2 млрд доларів.
Про це повідомляє прес-служба Пентагону.
Новий пакет військової допомоги від США включає в себе критично важливі засоби ППО і боєприпаси, які надаються в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).
Зокрема, пакет допомоги включає:
- додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
- системи ППО HAWK і ракети;
- 105-мм і 203-мм артилерійські снаряди;
- Безпілотні авіаційні системи Puma;
- боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;
- підтримка заходів з навчання, технічного обслуговування та підтримки.
“Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі”, – йдеться в повідомленні.