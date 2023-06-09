Політика

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,1 млрд

9 Червня 2023 17:57
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зброя, сша

Сполучені Штати Америки надають черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість перевищує 2 млрд доларів.

Про це повідомляє прес-служба Пентагону.

Новий пакет військової допомоги від США включає в себе критично важливі засоби ППО і боєприпаси, які надаються в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

Зокрема, пакет допомоги включає:

  • додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
  • системи ППО HAWK і ракети;
  • 105-мм і 203-мм артилерійські снаряди;
  • Безпілотні авіаційні системи Puma;
  • боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;
  • підтримка заходів з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

“Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі”, – йдеться в повідомленні.


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