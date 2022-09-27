Політика

США нададуть Україні до 16 пускових установок NASAMS

27 Вересня 2022 20:01
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зброя, сша

США спочатку передадуть Україні дві батареї систем NASAMS, кожна з яких може мати до восьми пускових установок.

Про це повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Нам буде передано спершу дві батареї. Батарея може мати до восьми пускових установок, а також командний пункт, радар, що буде бачити цілі. Батарея NASAMS – це фактично наш дивізіон, це до восьми пускових установок”, – сказав він.

Так, спершу Україна отримає дві батареї, а далі необхідно буде зважати на потужності виробництва і робити всі кроки на дипломатичному фронті, щоб світ допомагав нам цими системами і надалі.

Ігнат також розповів, що перемовини щодо передачі Україні NASAMS розпочалися ще у перші дні повномасштабної війни, але рішення щодо таких поставок приймаються не швидко.


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