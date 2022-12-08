Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм для України

Міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер оголосив, що його держава розгляне можливість відновити виробництво боєприпасів для потреб України.

Про це Качер сказав на спільній пресконференції з главою МЗС Дмитром Кулебою під час візиту до Києва.

“Ми зараз говоримо про те, як запустити наші виробничі потужності. Ми виробляли снаряди великого калібру – 120, 155 міліметрів. Ми маємо потужності для цих калібрів – почасти державні, почасти приватні. Треба запустити ці потужності, щоб вони почали виробляти 155 мм для гаубиць. І це найперший наш пріоритет”, – зазначив він.