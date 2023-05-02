Шість країн Африки погоджуються на відкриття посольств України

Вже шість країн Африки дали згоду на відкриття посольств України. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

“Ми вже отримали від шести африканських країн згоду на відкриття посольства. Це перший крок, з якого все починається. Ми шукаємо активно і вже перебуваємо на просунутій фазі визначення майбутніх послів у цих країнах”, – сказав Кулеба.

Глава МЗС не уточнив, про які саме країни Африки йдеться.

Він додав, що паралельно дипломатичне відомство України вперше в історії організовує тренінги та семінари для африканських дипломатів, які опікуються у своїх міністерствах закордонних справ питаннями Європи та України.

“У такий спосіб ми насичуємо їх своїм баченням та допомагаємо їм краще зрозуміти, що відбувається, і відповідно – зайняти більш прихильну позицію”, – розповів Кулеба.

Глава МЗС резюмував, що у питанні відносин з африканськими країнами Україна рухається з двох сторін – збільшення своєї присутності в Африці та значного посилення механізмів ангажування африканських дипломатів в українську проблематику.