Ще одна французька РСЗВ вже в Україні, – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що ще одна французька реактивна система залпового вогню (РСЗВ) LRU вже прибула в Україну.

Про це він написав у Твіттері.

«Четвертий брат Long Hand Family (дослівно «сімейство довгої руки», зазвичай так називають далекобійні системи), LRU з Франції, прибув до України! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона», – йдеться у дописі.

The 4th brother in the Long Hand family, LRU from 🇨🇵, has arrived in 🇺🇦!#UAarmy now is even more powerful for deterring&destroying the enemy.

That is a visible result of friendship between @ZelenskyyUa and @EmmanuelMacron

Thank you to @SebLecornu, the government & people of 🇨🇵! pic.twitter.com/ENcsiOYJw9 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 29, 2022