Політика

Ще одна французька РСЗВ вже в Україні, – Резніков

29 Листопада 2022 14:12
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зброя, франція

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що ще одна французька реактивна система залпового вогню (РСЗВ) LRU вже прибула в Україну.

Про це він написав у Твіттері.

«Четвертий брат Long Hand Family (дослівно «сімейство довгої руки», зазвичай так називають далекобійні системи), LRU з Франції, прибув до України! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона», – йдеться у дописі.


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