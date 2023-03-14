Сейм Литви одноголосно визнав ПВК «Вагнер» терористичною організацією

Сейм Литви одноголосно визнав російську приватну військову компанію «Вагнер» терористичною організацією, а її найманців такими, що загрожують безпеці держави та суспільства.

Про це йдеться на сайті парламенту Литви.

Резолюцію одноголосно підтримали 117 членів Сейму. У документі вказано, що ПВК «Вагнера», заснована наближеним до путіна євгеном пригожиним, є тіньовим інструментом російської влади. Адже вони безкоштовно отримують від влади рф військову техніку та можливість навчання на російській військовій інфраструктурі.

«З початку [повномасштабного] збройного вторгнення російської федерації в Україну 24 лютого 2022 року військовослужбовці рф та найманці російської ПВК “Вагнер”, яка бере активну участь у бойових діях на боці агресора, вчиняють систематичні тяжкі злочини агресії — вбивства та катування мирного населення України, бомбардування житлових будинків та інших цивільних об’єктів, що прирівнюється до тероризму», — йдеться в резолюції.

Також у документі парламент засудив використання будь-яких груп найманців на кшталт «Вагнера». Крім того, члени Сейму закликали інші країни теж визнати ПВК «Вагнер» терористичною організацією.