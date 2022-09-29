Росія вже мобілізувала понад 100 тисяч військових, – Генштаб

В Росії від початку оголошення мобілізації уже призвали 100 тисяч осіб.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

“В Росії після оголошення часткової мобілізації активно триває призов військовозобов’язаних . На теперішній час вже призвано понад 100 тисяч із оголошених 300 тисяч осіб. Ми розуміємо, що оголошена цифра в 300 тисяч – не кінцева. Найбільш імовірно, що чисельність відмобілізованих буде значно більша”, – сказав Громов.

Він також зауважив, що мобілізація в Росії розпочалася не 21 вересня, а раніше. Інформація від полонених свідчить, що відмобілізованих у вересні відправляли на фронт менше ніж через тиждень без підготовки і злагодження.