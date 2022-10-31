Російські війська на ЗАЕС призводять до екологічної катастрофи

Дії російських військ, які захопили Запорізьку атомну електростанцію, призводять до екологічної катастрофи.

Про це повідомляє «Енергоатом».

У ставок-охолоджувач ЗАЕС приблизно 25 років тому завезли тепловодну тиляпію та азійських сомів. Вони потрібні для забезпечення екологічної чистоти.

Риби виконують санітарну функцію: знищують зелені водорості та забезпечують чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни.

За сприятливих умов, коли температура взимку ніколи не опускалася нижче ніж +18°C, риба розмножувалась. Однак унаслідок зупинки енергоблоків тепла вода не потрапляє у ставок. Тож температура води впала до приблизно 13°C і це призвело до масового вмирання риби у ставку.

В «Енергоатомі» попереджають, якщо температура води у ставку не підніметься найближчим часом, то на берег викине близько тисячі тонн мертвої риби.