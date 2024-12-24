Папі Франциску передані імена близько п’яти тисяч українських полонених 

Апостольська нунціатура в Україні передала Папі Римському Франциску списки з іменами близько п’яти тисяч українських військовополонених, звільнення яких могла б сприяти ватиканська дипломатія.

Про це повідомив глава Української греко-католицької церкви, Верховний архієпископ Києво-Галицький, Блаженніший Святослав в інтерв’ю для РБК-Україна.

“За майже три роки війни я особисто передав Папі понад три тисячі імен наших військовополонених. Апостольська нунціатура в Україні передала близько п’яти тисяч. Адже куди б я не їхав – на парафії в Україні чи за кордоном – люди постійно передають імена своїх дітей, чоловіків, тих, хто перебуває у полоні чи зник безвісти. Усе це я передаю до Апостольської столиці. Сьогодні ватиканська дипломатія повністю відкрита для наших потреб”, – зазначив Блаженніший Святослав.

Коментуючи суперечливі заяви Папи Франциска, що викликають обговорення в Україні, архієпископ наголосив на різниці у підходах до трагедії. Він зазначив, що ситуацію можна розглядати як з точки зору жертви, так і з перспективи вселенського арбітра. Останній, за словами Святослава, прагне допомогти всім, хто страждає від війн і несправедливості, виконуючи роль миротворця.

“Деякі слова і терміни набувають іншого значення в нашому контексті. Наприклад, слово «брати» Росія використовує з геноцидальною метою. Тому ми б воліли, щоб нас називали не братами, а хоча б сусідами. Але є певний прогрес: Папа вже говорить про «двоюрідних братів»”, – додав глава УГКЦ.